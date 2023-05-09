Маrca: Бускетс решил покинуть «Барселону» по окончании сезона-2022/23

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс принял решение покинуть каталонский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает Маrca, Бускетс сообщил тренерскому штабу и игрокам об уходе из команды.

Действующее соглашение 34-летнего игрока с каталонцами истекает в июне 2023 года.

Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за каталонский клуб полузащитник провёл 721 матч, в которых забил 18 мячей и сделал 45 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной» в случае возвращения Месси.