Маrca: Бускетс решил покинуть «Барселону» по окончании сезона-2022/23
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Как сообщает Маrca, Бускетс сообщил тренерскому штабу и игрокам об уходе из команды.
Действующее соглашение 34-летнего игрока с каталонцами истекает в июне 2023 года.
Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за каталонский клуб полузащитник провёл 721 матч, в которых забил 18 мячей и сделал 45 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной» в случае возвращения Месси.