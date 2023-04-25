Ромеро: Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной» в случае возвращения Месси

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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может подписать новый контракт с каталонским клубом.
Ромеро: Бускетс подпишет новый контракт с «Барселоной» в случае возвращения Месси
  • AP
  • © Joan Monfort

Как сообщает журналист Жерар Ромеро в социальных сетях, во время ужина футболисты обсуждали планы на будущее в клубе. Отмечается, что в случае возвращения Месси Бускетс с высокой долей вероятности подпишет новый контракт с «Барселоной». 

Действующее соглашение 34-летнего игрока с каталонцами истекает в июне 2023 года. 

Бускетс выступает за «Барселону» с 2008 года. Всего за каталонский клуб полузащитник провёл 696 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 42 голевые передачи.

По информации Mirror, руководство ПСЖ не будет предлагать Месси новое соглашение. Отмечается, что будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», куда игрок намерен вернуться.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года. 

Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное возвращение Месси в «Барселону».

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