Анчелотти: возвращение Месси в «Барселону» может быть прекрасно для Ла Лиги

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможное возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Месси может делать всё, что захочет. «Барселона» — тоже. Для меня это не проблема. Мне нравится Месси как игрок. Для испанской лиги это может быть прекрасно», — приводит слова Анчелотти AS.

По информации Mirror, руководство ПСЖ не будет предлагать форварду новое соглашение. Отмечается, что будущее Месси зависит от финансовых возможностей «Барселоны», куда игрок намерен вернуться.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 18 результативных передач в 35 матчах за парижан. Контракт Месси с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Месси прилетел в Барселону вместе с семьёй и помощниками.