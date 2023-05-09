Кассьерра: точно останусь в «Зените» на следующий сезон

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о своём положении в петербургском клубе.

«Писали, что у меня есть предложение от «Црвены Звезды»? Я сосредоточен на игре за «Зенит», я счастлив здесь, как и моя семья. Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон. Не хочу никуда уходить летом. Я люблю Россию, работаю с лучшим тренером страны», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

В сезоне-2022/23 26-летний колумбиец забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что хотел бы посмотреть на работу тренера «Зенита» Сергея Семака за пределами России.