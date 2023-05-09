Хиддинк: Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит»
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«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит», потому что он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», — цитирует Хиддинка Sport24.
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23. Игроки «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над красно-белыми.
Ранее бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате России сезона-2022/23.