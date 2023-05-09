Хиддинк: Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что хотел бы посмотреть на работу тренера «Зенита» Сергея Семака за пределами России.

«Семак может тренировать любую европейскую команду так же успешно, как и «Зенит», потому что он отличный специалист. Я бы хотел посмотреть на его работу за границей», — цитирует Хиддинка Sport24.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23. Игроки «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над красно-белыми.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате России сезона-2022/23.