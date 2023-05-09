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Данни: все последние титулы «Зенита» абсолютно заслуженные

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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни поздравил сине-бело-голубых с победой в чемпионате России сезона-2022/23.
Данни: все последние титулы «Зенита» абсолютно заслуженные
  • Gettyimages.ru

«Поздравляю «Зенит» с очередным чемпионством. Пять титулов подряд — великолепный результат. Все последние титулы абсолютно заслуженные. На данный момент это самый сильный клуб России», — цитирует Данни «Чемпионат».

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23. Игроки «Зенита» получили по 5 млн рублей за победу над красно-белыми.

Ранее полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём отношении к получению игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

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