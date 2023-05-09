Игрок «Сочи» Жоаозиньо поддержал получение российских паспортов Малкомом и Клаудиньо

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо рассказал о своём отношении к получению игроками «Зенита» Малкомом и Клаудиньо российского гражданства.

«Отношусь к этому хорошо. Освобождают место для других иностранцев», — цитирует Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Жоаозиньо сыграл 25 матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2023 года.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, 26-летний Клаудиньо — с 2021-го. Бразильцы летом продлили контракты с российским клубом до конца сезона-2026/27.

Ранее Клаудиньо высказался о своих перспективах играть за сборную России после получения паспорта.