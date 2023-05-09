Агент защитника «Спартака» Дуарте: высказывания об Алексисе — сумасшествие

Футбольный агент Августо Параха прокомментировал жёсткую критику в адрес своего клиента, защитника московского «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Последние высказывания об Алексисе — сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьёзно», — цитирует Параху Sport24.

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста четыре матча за красно-белых и ни одного результативного действия. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

Ранее бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что не видит капитанских качеств у Дуарте.