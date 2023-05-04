Тихонов заявил, что не видит капитанских качеств у защитника «Спартака» Дуарте

Бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.

«Средний игрок. Если ты был в прошлой команде, откуда тебя брали, капитаном в 23 года, у тебя должны быть качества, за что тебе дали эту повязку. Пока я этого не вижу», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста четыре матча за красно-белых и ни одного результативного действия. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Дуарте.