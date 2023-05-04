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Тихонов заявил, что не видит капитанских качеств у защитника «Спартака» Дуарте

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Бывший полузащитник столичного «Спартака» Андрей Тихонов оценил игру защитника красно-белых Алексиса Дуарте.
Тихонов заявил, что не видит капитанских качеств у защитника «Спартака» Дуарте
  • РИА Новости

«Средний игрок. Если ты был в прошлой команде, откуда тебя брали, капитаном в 23 года, у тебя должны быть качества, за что тебе дали эту повязку. Пока я этого не вижу», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс»

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» из парагвайского «Серро Портеньо» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста четыре матча за красно-белых и ни одного результативного действия. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

Ранее сообщалось, что комментатор Геннадий Орлов раскритиковал Дуарте.

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