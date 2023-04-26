Орлов раскритиковал защитника «Спартака» Дуарте

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал защитника «Спартака» Алексиса Дуарте.

«Ну как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика. Вы же видели, как «Краснодар» удваивал преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли к красно-белым?» — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

23-летний Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года. На счету латиноамериканского футболиста четыре матча за красно-белых и ни одного результативного действия. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €4 млн.

Ранее нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о проблемах Дуарте.