Абаев: «Торпедо» надо потихонечку думать о Первой лиге

Бывший голкипер «Торпедо» Илья Абаев высказался о вероятности вылета московской команды из Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

«Печально видеть такие результаты, но я не думаю, что с приходом Клотета что-то могло сильно измениться. Надо потихонечку думать о Первой лиге. Буду надеяться, что перед «Торпедо» поставят задачу возвращения в РПЛ», — цитирует Абаева Betonmobile.

«Торпедо» в матче 26-го тура с разгромным счётом уступило «Ахмату» в «Лужниках» (1:5). Грозненская команда поднялась с 43 очками на пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб (13) располагается на 16-й строчке. Чёрно-белые уже не поднимутся выше зоны стыковых матчей.

Ранее бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев заявил, что московское «Торпедо» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 вылетит из элитного дивизиона.