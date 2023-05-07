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Игнатьев уверен, что «Торпедо» покинет РПЛ по итогам сезона

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев считает, что московское «Торпедо» по итогам чемпионата России сезона-2022/23 вылетит из элитного дивизиона.

«Я думаю, что рассчитывать им теоретически и практически не на что. Они должны сейчас выстраивать всю свою деятельность под Первую лигу», — цитирует экс-тренера столичной команды ТАСС.

Он подчеркнул, что «Торпедо» надо уже думать над тем, «как сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее вернуться в РПЛ».

«Я думаю, сто процентов, что «Торпедо» вылетит. За четыре тура они могут только достать те команды, которые готовятся к переходным играм, но те отбирают очки, показывают более качественную игру», — заключил Игнатьев.

«Торпедо» в матче 26-го тура с разгромным счётом уступило «Ахмату» в Лужниках (1:5). Грозненская команда поднялась с 43 очками на пятое место в турнирной таблице. Столичный клуб (13) располагается на 16-й строчке. Чёрно-белые уже не поднимутся выше зоны стыковых матчей.

Ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет после поражения от «Ахмата» дал понять, что московская команда фактически уже доигрывает текущий чемпионат России.

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