Корнеев: Промеса и Лава можно назвать лучшими легионерами в истории РПЛ

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев назвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса и бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшими легионерами Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Промес — феноменальный игрок, он делает разницу на протяжении многих лет. Думаю, что его можно назвать лучшим легионером в истории РПЛ вместе с Вагнером Лавом», — цитирует Корнеева Metaratings.

24 апреля Промес догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна по голам в РПЛ.

Нидерландец забил свой 85-й гол в чемпионате России и делит первое место в истории РПЛ по голам среди легионеров.

Промесу понадобилось 169 матчей для достижения отметки в 85 забитых голов, столько же, сколько и Вагнеру Лаву (играл за столичный ЦСКА с 2004 по 2012 год). На счету Азмуна (известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и «Зенит») — 208 игр.

Ранее Лав высказался о том, что Промес побил его рекорд.