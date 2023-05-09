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Корнеев: Промеса и Лава можно назвать лучшими легионерами в истории РПЛ

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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев назвал нападающего «Спартака» Квинси Промеса и бывшего форварда ЦСКА Вагнера Лава лучшими легионерами Российской премьер-лиги (РПЛ).
Корнеев: Промеса и Лава можно назвать лучшими легионерами в истории РПЛ
  • РИА Новости

«Промес — феноменальный игрок, он делает разницу на протяжении многих лет. Думаю, что его можно назвать лучшим легионером в истории РПЛ вместе с Вагнером Лавом», — цитирует Корнеева Metaratings.

24 апреля Промес догнал Вагнера Лава и Сердара Азмуна по голам в РПЛ. 

Нидерландец забил свой 85-й гол в чемпионате России и делит первое место в истории РПЛ по голам среди легионеров.

Промесу понадобилось 169 матчей для достижения отметки в 85 забитых голов, столько же, сколько и Вагнеру Лаву (играл за столичный ЦСКА с 2004 по 2012 год). На счету Азмуна (известен по выступлениям за «Ростов», «Рубин» и «Зенит») — 208 игр.

Ранее Лав высказался о том, что Промес побил его рекорд.

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