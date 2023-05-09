Кучаев заявил, что хотел бы поиграть в «Милане»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос, где бы хотел продолжить карьеру.

«Хотелось бы остаться в ЦСКА. Не могу сказать, что мечтаю о Европе и просыпаюсь с мыслью о переезде, но не вычеркиваю такое развитие событий. В идеальной вселенной, наверное, хотелось бы в «Милан». Потому что это детская мечта», — цитирует Кучаева «Спорт-Экспресс».

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) Кучаев провёл 11 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Кучаев сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.