Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Полузащитник ЦСКА Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания

Короткая ссылка
Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.
Полузащитник ЦСКА Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания
  • РИА Новости

«По моим ощущениям, футбол популярнее. Но у меня всё-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят. У Лены родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают», — цитирует Кучаева «Спорт-Экспресс».

Хавбек состоит в отношениях с бывшей фигуристкой, призёром чемпионата мира в одиночном катании Еленой Радионовой. 

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) Кучаев провёл 11 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее Кучаев ответил на вопрос о самых тяжёлых сборах в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить