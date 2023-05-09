Полузащитник ЦСКА Кучаев считает, что футбол в России популярнее фигурного катания

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев сравнил популярность футбола и фигурного катания в России.

«По моим ощущениям, футбол популярнее. Но у меня всё-таки круг общения — в основном футболисты и люди, которые за ним следят. У Лены родители не смотрели футбол, пока не познакомились со мной. Про фигурку они реально много знают», — цитирует Кучаева «Спорт-Экспресс».

Хавбек состоит в отношениях с бывшей фигуристкой, призёром чемпионата мира в одиночном катании Еленой Радионовой.

В сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ) Кучаев провёл 11 матчей, в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Ранее Кучаев ответил на вопрос о самых тяжёлых сборах в карьере.