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Кучаев назвал сборы при Гончаренко убийственными

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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев ответил на вопрос о самых тяжёлых сборах в карьере.
Кучаев назвал сборы при Гончаренко убийственными
  • РИА Новости

«Самые убийственные были при Гончаренко. Тогда беговую работу ставил Паулино Гранеро, а он очень жёстко подходил к тренировкам. У Федотова зимой было тяжелее, чем летом, — много упражнений без мяча, силовых», — цитирует Кучаева СЭ.

Виктор Гончаренко руководил ЦСКА с 2016 по 2021 год. В настоящий момент главным тренером является Владимир Федотов.

Клуб занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 26 матчах 51 очко.

Ранее Владимир Пономарёв заявил, что ЦСКА станет серебряным призёром РПЛ.

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