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Пономарёв считает, что ЦСКА станет серебряным призёром РПЛ

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Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв оценил шансы команды стать серебряным призёром Российской премьер-лиги (РПЛ).
Пономарёв считает, что ЦСКА станет серебряным призёром РПЛ
  • globallookpress.com

«Я предчувствовал, что «Спартак» сгорит, а «Ростов» проиграет. Так что, второе место у армейцев закономерно. По итогам сезона ЦСКА будет серебряным призёром. Третьим станет «Спартак», а «Ростов» будет только четвёртым», — цитирует Пономарёва Betonmobile.

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом РПЛ в сезоне-2022/23. За второе место турнира борются ЦСКА (51), «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее стало известно, когда пройдут стыковые матчи между командами РПЛ и Первой лиги.

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