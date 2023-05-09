Команда «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии в Красноярске

Сборная «Россия 25» по хоккею обыграла команду Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Красноярске.

Игра завершилась со счётом 5:1.

В составе сборной России шайбы забросили Василий Глотов (дубль), Валентин Зыков, Илья Карпухин и Михаил Воробьёв.

У Белоруссии отличился Сергей Сапего.

Россияне и белорусы сыграют между собой 12 и 13 мая в Туле, 15 и 16 мая — в Минске.

Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сборная «Россия 25» проиграла команде Белоруссии в матче международного товарищеского турнира в Астане.