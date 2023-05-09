Теннисистка Андреева: призовые с турнира в Мадриде отдам папе

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, участвовавшая в турнире категории WTA 1000 в Мадриде, оценила своё достижение и рассказала, что сделает с призовыми.

«Ехала просто сыграть. Никаких ожиданий не было. Совершенно не думала о том, смогу ли кого-то победить или не смогу. Призовые отдам папе. Он поступит с ними так, как посчитает нужным», — цитирует Андрееву «Коммерсантъ».

Россиянка получила уайлд-кард и дошла до 1/8 финала, где уступила белоруске Арине Соболенко со счётом 3:6, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. За несколько дней в Мадриде она заработала почти €85 тыс.

Ранее 18-кратная чемпионка СССР Анна Дмитриева назвала Андрееву ярким явлением, но призвала не злоупотреблять восторгами в её адрес.