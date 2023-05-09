Салихова ответила Егорову на предложение «закрыть пасть»
- РИА Новости
«Я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга», — цитирует Салихову Metaratings.
Она также предложила организовать футбольный «Оскар» и номинировать всех Егоровых и других судей, которые внесли значительный вклад в победу «Зенита».
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.
Ранее Егоров заявил, что Салиховой пора закрыть свою пасть, потому что она очень много говорит.