Салихова ответила Егорову на предложение «закрыть пасть»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова бывшего арбитра ФИФА Сергея Егорова в свой адрес.

«Я так и не смогла понять, какой именно из Егоровых обладает столь самобытным стилем изложения мыслей, надеюсь, они не родственники. Ясно только то, что матч не смотрел, бразильцы великолепные, сексист, в вечном поиске мозга», — цитирует Салихову Metaratings.

Она также предложила организовать футбольный «Оскар» и номинировать всех Егоровых и других судей, которые внесли значительный вклад в победу «Зенита».

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Егоров заявил, что Салиховой пора закрыть свою пасть, потому что она очень много говорит.