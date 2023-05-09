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Егоров: Салиховой пора закрыть свою пасть, она очень много говорит

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Бывший арбитр ФИФА Сергей Егоров отреагировал на слова Заремы Салиховой, жены бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, после матча 26-го тура чемпионата России с «Зенитом».
Егоров: Салиховой пора закрыть свою пасть, она очень много говорит
  • РИА Новости

«Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол. Не надо ничего на судей наговаривать», — цитирует Егорова «Спорт день за днём».

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

Ранее Салихова заявила, что, даже если в воротах «Спартака» будет Куртуа, на поле судья Иванов сделает всё для «Зенита».

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