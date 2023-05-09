Егоров: Салиховой пора закрыть свою пасть, она очень много говорит
- РИА Новости
«Салихова уже очень много говорит, ей уже пора закрыть свою пасть и заниматься своими делами. Пускай лучше детей рожает, чем обсуждает судей и вообще весь российский футбол. Не надо ничего на судей наговаривать», — цитирует Егорова «Спорт день за днём».
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.
Ранее Салихова заявила, что, даже если в воротах «Спартака» будет Куртуа, на поле судья Иванов сделает всё для «Зенита».