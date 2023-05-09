Сихарулидзе сообщил, что вопрос о переходе Чиризано в сборную Чехии решится 18 мая

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе обозначил сроки, когда будет определено будущее Дарио Чиризано.

«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», — цитирует Сихарулидзе «Матч ТВ».

7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть в своей национальной сборной Чиризано.

Также стало известно, что 21-летний фигурист в скором времени начнёт тренироваться с новой партнёршей в Монреале (Канада).

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание в России обойдётся без Чиризано.