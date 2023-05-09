Сихарулидзе сообщил, что вопрос о переходе Чиризано в сборную Чехии решится 18 мая
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«Вопросы переходов спортсменов решаются на исполкоме федерации. Он состоится 18 мая», — цитирует Сихарулидзе «Матч ТВ».
7 мая в Чешской федерации фигурного катания дали понять, что хотели бы видеть в своей национальной сборной Чиризано.
Также стало известно, что 21-летний фигурист в скором времени начнёт тренироваться с новой партнёршей в Монреале (Канада).
Ранее Татьяна Тарасова заявила, что фигурное катание в России обойдётся без Чиризано.