Родри: «Реал» — король Лиги чемпионов, но «Сити» жаждет реванша
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«Мы уважаем «Реал», это король Лиги чемпионов. Но у нас есть оружие против него. Мы находимся в великолепной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша», — цитирует Родриго The Guardian.
Первая игра в рамках 1/2 финала пройдёт 9 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.
Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».
Ранее Карло Анчелотти заявил, что Лука Модрич сыграет с «Манчестер Сити».