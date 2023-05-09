Родри: «Реал» — король Лиги чемпионов, но «Сити» жаждет реванша

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».

«Мы уважаем «Реал», это король Лиги чемпионов. Но у нас есть оружие против него. Мы находимся в великолепной форме и ничего не боимся. Мы приехали сражаться и жаждем реванша», — цитирует Родриго The Guardian.

Первая игра в рамках 1/2 финала пройдёт 9 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее Карло Анчелотти заявил, что Лука Модрич сыграет с «Манчестер Сити».