Анчелотти: Модрич сыграет с «Манчестер Сити»
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«Когда у Модрича всё хорошо, он играет. Сейчас у него всё хорошо, и он будет играть. Кто сформирует линию полузащиты? Это будет Модрич и ещё два игрока», — цитирует Анчелотти Marca.
Первая игра в рамках 1/2 финала пройдёт 9 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.
Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».
Ранее Тони Кроос восхитился Хосепом Гвардиолой перед матчем «Реал» — «Ман Сити».