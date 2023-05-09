Анчелотти: Модрич сыграет с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о готовности полузащитника команды Луки Модрича принять участие в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«Когда у Модрича всё хорошо, он играет. Сейчас у него всё хорошо, и он будет играть. Кто сформирует линию полузащиты? Это будет Модрич и ещё два игрока», — цитирует Анчелотти Marca.

Первая игра в рамках 1/2 финала пройдёт 9 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее Тони Кроос восхитился Хосепом Гвардиолой перед матчем «Реал» — «Ман Сити».