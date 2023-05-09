Кроос восхитился Гвардиолой перед матчем «Реал» — «Ман Сити»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».

«У команды Гвардиолы есть свой стиль. Они знают, как должна проходить игра. Независимо от команд, которые он тренировал, он всегда хочет доминировать и всегда стремится к прогрессу. Например, подписание новых игроков, таких как Холанд», — цитирует Крооса сайт «Ман Сити».

Первая игра в рамках 1/2 финала пройдёт 9 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее сообщалось, что назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.