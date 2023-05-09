Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кроос восхитился Гвардиолой перед матчем «Реал» — «Ман Сити»

Короткая ссылка
Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Сити».
Кроос восхитился Гвардиолой перед матчем «Реал» — «Ман Сити»
  • globallookpress.com
  • © Oscar J. Barroso

«У команды Гвардиолы есть свой стиль. Они знают, как должна проходить игра. Независимо от команд, которые он тренировал, он всегда хочет доминировать и всегда стремится к прогрессу. Например, подписание новых игроков, таких как Холанд», — цитирует Крооса сайт «Ман Сити».

Первая игра в рамках 1/2 финала пройдёт 9 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее сообщалось, что назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить