Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судейские бригады на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» 9 мая обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Его ассистенты — Паулу Соареш и Педру Рибейру. Четвёртый рефери — итальянец Даниэле Орсато. За VAR будут отвечать итальянец Массимилиано Иррати и португалец Тьягу Мартинш.

На матче «Милан» — «Интер» (10 мая) будут работать испанцы во главе с Хесусом Хилем Мансано. Его ассистенты — Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Четвёртый рефери — Хосе Санчес. VAR — Хуан Мартинес, AVAR — Алехандро Эрнандес.

Ранее Уэйн Руни поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити».