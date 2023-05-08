Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил судейские бригады на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов.
Назначены арбитры на первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

Матч «Реал» — «Манчестер Сити» 9 мая обслужит португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Его ассистенты — Паулу Соареш и Педру Рибейру. Четвёртый рефери — итальянец Даниэле Орсато. За VAR будут отвечать итальянец Массимилиано Иррати и португалец Тьягу Мартинш.

На матче «Милан» — «Интер» (10 мая) будут работать испанцы во главе с Хесусом Хилем Мансано. Его ассистенты — Диего Барберо и Анхель Невадо Родригес. Четвёртый рефери — Хосе Санчес. VAR — Хуан Мартинес, AVAR — Алехандро Эрнандес.

Ранее Уэйн Руни поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить