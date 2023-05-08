Руни: «Ман Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их в полуфинале ЛЧ
«Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их. Я могу ошибаться, но думаю, что «Сити» находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей «Реала», но я бы не стал ставить на них», — цитирует Руни Marca.
В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Реалом». Первый матч состоится 9 мая. Начало — в 22:00 мск.
Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».
Ранее Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» не боится «Реал».