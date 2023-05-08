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Руни: «Ман Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их в полуфинале ЛЧ

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Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити».

«Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их. Я могу ошибаться, но думаю, что «Сити» находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей «Реала», но я бы не стал ставить на них», — цитирует Руни Marca.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Реалом». Первый матч состоится 9 мая. Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» не боится «Реал».

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