Руни: «Ман Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их в полуфинале ЛЧ

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА «Реал» — «Манчестер Сити».

«Сити» не только обыграет «Реал», но и уничтожит их. Я могу ошибаться, но думаю, что «Сити» находится на другом уровне. Никогда нельзя исключать команду с опытом и историей «Реала», но я бы не стал ставить на них», — цитирует Руни Marca.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Реалом». Первый матч состоится 9 мая. Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» не боится «Реал».