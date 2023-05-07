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Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» не боится «Реал»

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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Реалом».
Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» не боится «Реал»
  • Gettyimages.ru

«Мы уважаем «Реал», но у нас нет страха перед соперником. Почему мы должны их бояться? Мы постараемся сохранить набранный за два месяца импульс, чтобы уверенно обыграть, зная, что они не просто так выиграли Лигу чемпионов год назад», — цитирует Силву Goal.

В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Реалом». Первый матч состоится 9 мая. Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее Хави назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире.

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