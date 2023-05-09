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«Ювентус» могут лишить девяти очков в Серии А в следующем сезоне

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В следующем сезоне «Ювентус» может лишиться очков по делу о финансовых махинациях клуба.
«Ювентус» могут лишить девяти очков в Серии А в следующем сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © Jonathan Moscrop

По информации Football Italia, туринский клуб после пересмотра дела о финансовых махинациях могут лишить девяти очков в чемпионате в следующем сезоне.

Напомним, что с клуба сняли 15 очков в этом сезоне, но руководство команды подало апелляцию, и их вернули на время её рассмотрения. Сейчас «Ювентус» с 66 очками расположился на второй строчке в таблице, лидирует досрочно выигравший титул «Наполи».

Ранее сообщалось, что УЕФА готовится исключить «Ювентус» из еврокубков.

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