УЕФА готовится исключить «Ювентус» из еврокубков
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По информации La Gazzetta dello Sport, УЕФА может наказать клуб минимум одним сезоном без участия в еврокубках.
Союз параллельно проводит своё расследование. Если решение по делу итальянский суд не вынесет до июня, то УЕФА сам определит наказание для «Ювентуса» в еврокубках.
Напомним, что клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам. Если «Ювентус» признают виновным, то клубу будет грозить штраф в размере от 15 до 25 очков.
Ранее УЕФА предложил помощь «Ювентусу» в деле о махинациях.