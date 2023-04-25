УЕФА готовится исключить «Ювентус» из еврокубков

Туринскому «Ювентусу» грозит отстранение от еврокубков из-за финансовых махинаций.

По информации La Gazzetta dello Sport, УЕФА может наказать клуб минимум одним сезоном без участия в еврокубках.

Союз параллельно проводит своё расследование. Если решение по делу итальянский суд не вынесет до июня, то УЕФА сам определит наказание для «Ювентуса» в еврокубках.

Напомним, что клуб предстанет перед судом по делу о махинациях с выплатами игрокам и агентам. Если «Ювентус» признают виновным, то клубу будет грозить штраф в размере от 15 до 25 очков.

Ранее УЕФА предложил помощь «Ювентусу» в деле о махинациях.