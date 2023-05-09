L'Équipe: жена Месси против перехода мужа в клуб Саудовской Аравии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не может определиться с будущим.

По информации L'Équipe, игрок медлит с принятием решения, чтобы остаться в Европе. Его жена Антонелла Рокуццо также против переезда в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Месси получил рекордное предложение от саудовского клуба.