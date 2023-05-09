L'Équipe: Месси получил рекордное предложение от саудовского клуба

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил рекордное предложение от клуба из Саудовской Аравии.

По информации L'Équipe, предлагаемый контракт рассчитан на два сезона и сумму €600 млн. Отмечается, что это единственное официальное предложение, которое поступило игроку.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее Месси стал обладателем спортивного «Оскара» в номинации «Спортсмен года».