Месси стал обладателем спортивного «Оскара» в номинации «Спортсмен года»
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На награду в номинации «Спортсмен года» также претендовали футболист Килиан Мбаппе, теннисист Рафаэль Надаль, прыгун с шестом Арман Дюплантис, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и баскетболист Стефен Карри.
Laureus World Sports Awards вручают спортсменам за достижения за год.
В 2022 году приз в номинации «Спортсмен года» выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Ранее сообщалось, что Месси — главный претендент на награду «Золотой мяч» по версии Goal.