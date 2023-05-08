Месси стал обладателем спортивного «Оскара» в номинации «Спортсмен года»

Нападающий сборной Аргентины по футболу и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси стал обладателем награды Laureus, которую называют спортивным «Оскаром».

На награду в номинации «Спортсмен года» также претендовали футболист Килиан Мбаппе, теннисист Рафаэль Надаль, прыгун с шестом Арман Дюплантис, пилот «Формулы-1» Макс Ферстаппен и баскетболист Стефен Карри.

Laureus World Sports Awards вручают спортсменам за достижения за год.

В 2022 году приз в номинации «Спортсмен года» выиграл гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Ранее сообщалось, что Месси — главный претендент на награду «Золотой мяч» по версии Goal.