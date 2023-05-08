Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal

Нападающий ПСЖ Лионель Месси — главный претендент на награду по версии Goal.

Как сообщается на официальном сайте издания, аргентинец является главным фаворитом в борьбе за премию.

На втором месте идёт норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третий — Килиан Мбаппе.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой.

Ранее сообщалось, что Месси вернулся к тренировкам в составе ПСЖ.