Месси является главным претендентом на «Золотой мяч» по версии Goal
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Как сообщается на официальном сайте издания, аргентинец является главным фаворитом в борьбе за премию.
На втором месте идёт норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Третий — Килиан Мбаппе.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года. Также Месси стал чемпионом мира со своей национальной командой.
Ранее сообщалось, что Месси вернулся к тренировкам в составе ПСЖ.