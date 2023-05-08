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Гвардиола — о матче с «Реалом»: мы просто хотим попытаться выйти в финал Лиги чемпионов

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом».
Гвардиола — о матче с «Реалом»: мы просто хотим попытаться выйти в финал Лиги чемпионов
  • AP

«Нам не нужна мотивация, мы здесь не для того, чтобы взять реванш. Мы просто хотим попытаться выйти в финал, не более того. Если мы будем настойчивы, однажды мы добьёмся этого.

Конечно, когда у клуба нет трофея, он этого хочет. Завтра мы сделаем всё возможное», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба УЕФА.

Первый матч «Реал» — «Манчестер Сити» состоится 9 мая. Начало — в 22:00 мск.

Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».

Ранее Карло Анчелотти высказался о полуфинальной встрече с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

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