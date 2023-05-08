Анчелотти: «Манчестер Сити» может показаться неудержимым, но у «Реала» точно будут шансы
- Gettyimages.ru
«Ман Сити» может показаться неудержимым, но у нас точно будут шансы. Мы хотим добиться положительного результата завтра. Мы не хотим терпеть, мы хотим играть хорошо. Наша цель — избегать проблем. Это будет сложный матч», — приводит слова Анчелотти пресс-служба УЕФА.
В полуфинале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с «Реалом». Первый матч состоится 9 мая. Начало — в 22:00 мск.
Английский клуб дважды встречался с мадридцами на стадии полуфинала европейского турнира и ни разу не смог пройти «Реал».
Ранее Бернарду Силва заявил, что «Ман Сити» не боится «Реал».