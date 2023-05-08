Нагорных: Изидор — топ-игрок, мы хотели бы сохранить его в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал будущее нападающего Вильсона Изидора.

«Будущее Изидора? Вы сами видите — три матча и три гола. Это топ-игрок. Конечно, мы бы хотели сохранить его в составе «Локомотива». Игроки такого уровня в клубе очень нужны», — цитирует Нагорного «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний француз забил семь мячей и отдал пять результативных передач в 20 матчах за «Локомотив». Контракт нападающего с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее игрок «Локомотива» Камано заявил, что будет рад получить гражданство России.