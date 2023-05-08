«РБ Спорт»: контракт Мансильи с «Оренбургом» будет подписан на три года

Нападающий «Оренбурга» Брайан Мансилья продлит контракт с клубом на три года.

Как сообщает «РБ Спорт», перед выходными «Оренбург» отправил в «Расинг» окончательную версию договора о трансфере. Сторонам осталось поставить подписи.

Футболист выступает за оренбургскую команду на правах аренды из аргентинского «Расинга». В сезоне-2022/23 нападающий провёл 22 матча за «Оренбург», отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами. Контракт с оренбуржцами рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об успехах оренбургского клуба.