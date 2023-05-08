Камоцци: Головин перерос «Монако» — у него статистика, как у Месси
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«Головин своими результативными действиями показывает, что перерос уровень «Монако». Если у российского игрока статистика, как у Лионеля Месси, то это о многом говорит. Безусловно, Головину стоит идти на повышение, он может раскрыться и заиграть на новом уровне в топовом клубе Серии А», — приводит слова Камоцци Sport24.
Россиянин отметился забитым мячом в матче с «Анже». Для него этот гол стал восьмым с начала сезона. Таким образом, Александр набрал 15 очков по системе «гол + пас» (8 + 7).
Он превзошёл свой лучший результат в Лиге 1, который был установлен в сезоне-2020/2021. Тогда россиянин забил пять голов и отдал девять результативных передач.
Ранее Головин высказался о победе над «Анже» в матче 34-го тура Лиги 1.