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Головин — о голе «Анже»: как задумывал, так и получилось

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Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о победе над «Анже» в матче 34-го тура Лиги 1.
Головин — о голе «Анже»: как задумывал, так и получилось
  • Gettyimages.ru

«Хорошая игра, набрали важные три очка. Несмотря на то что соперник находится внизу турнирной таблицы, не сказал бы, что матч получился простым для нас. Будет ли мой гол признан самым красивым в туре? Мне сложно об этом говорить. Хотя гол и вправду вышел неплохим. Как задумывал, так и получилось», — цитирует Головина «Спорт-Экспресс»

Россиянин отметился забитым мячом. Для него этот гол стал восьмым с начала сезона. Таким образом, Александр набрал 15 очков по системе «гол + пас» (8 + 7).

Он превзошёл свой лучший результат в Лиге 1, который был установлен в сезоне-2020/2021. Тогда россиянин забил пять голов и отдал девять результативных передач.

Ранее Александр Клюев, агент Александра Головина, дал понять, что российский полузащитник пока не намерен уходить из «Монако».

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