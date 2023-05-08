Зырянов: Семак — лучший тренер России

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов считает главного тренера петербургского клуба Сергея Семака лучшим тренером России.

«Я, во‑первых, поздравляю Сергея Богдановича Семака. Он самый лучший тренер России. Я ему вчера написал, поздравил его. И, естественно, «Зенит» — самая лучшая и сильная команда. Они это доказывали на протяжении всего сезона. Результат закономерен», — цитирует Зырянова Metaratings.ru.

Матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. На втором месте в турнирной таблице располагается московский ЦСКА (51). Далее идут «Ростов» (50) и «Спартак» (49).

Ранее бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что Семак может возглавить национальную сборную.