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Игнатьев считает, что Семак может начать тренировать сборную России

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о пятом подряд чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Игнатьев считает, что Семак может начать тренировать сборную России
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«Нельзя говорить, что «Зенит» — самый лучший клуб России в истории. Когда-то была лучшей машиной «Волга», а потом «Мерседес». Семак в моих глазах большой мастер своего дела. Конечно, он один из тех, на кого можно всматриваться и говорить, что он — тренер сборной России», — цитирует Игнатьева Sport24.

Матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей. 

Действующим тренером сборной России по футболу является наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось выиграть чемпионат России.

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