Газзаев: выиграть РПЛ пять раз подряд — свидетельство высокого уровня творчества тренера

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев объяснил, за счёт чего «Зениту» удалось выиграть чемпионат России.

«Зенит» добился победы прежде всего благодаря стабильности. И, конечно же, это и искусство главного тренера. Выиграть чемпионат России пять раз подряд — свидетельство искусства и высокого уровня творчества специалиста. Надо уметь держать команду на серьёзном уровне», — цитирует Газзаева РИА Новости.

Матч 26-го тура чемпионата России со «Спартаком» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершился со счётом 3:2 в пользу команды Сергея Семака. Таким образом, сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали сезона-2022/23.

«Зенит» набрал 64 очка и за четыре тура до окончания чемпионата стал недосягаем для ближайших преследователей.

Ранее спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах «Зенита» в случае ухода из команды бразильского полузащитника Малкома.