MD: Месси, Альба и Бускетс не принимали предложения от «Аль-Хиляля»

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не принимал предложение от «Аль-Хиляля».

Как сообщает Mundo Deportivo, Месси примет решение о своём будущем летом, после истечения контракта.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Позже его вернули к тренировкам.

Ранее сообщалось, что Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой.