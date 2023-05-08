MD: Месси, Альба и Бускетс не принимали предложения от «Аль-Хиляля»
- Gettyimages.ru
Как сообщает Mundo Deportivo, Месси примет решение о своём будущем летом, после истечения контракта.
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.
Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Позже его вернули к тренировкам.
Ранее сообщалось, что Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой.