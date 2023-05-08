Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

DS: Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готовится перейти в клуб Саудовской Аравии вместе с бывшими одноклубниками из «Барселоны» Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

По информации Diario Sport, игрок готов продолжить карьеру в арабской стране, потому что хочет играть, но объективно оценивает своё состояние. Аргентинец также желает, чтобы в Саудовской Аравии его окружали «свои» люди, поэтому Бускетс и Альба дали согласие на переезд. За сезон в Саудовской Аравии они заработают в три раза больше, чем за год в «Барселоне».

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить