DS: Месси перейдёт в клуб из Саудовской Аравии вместе с Бускетсом и Альбой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси готовится перейти в клуб Саудовской Аравии вместе с бывшими одноклубниками из «Барселоны» Серхио Бускетсом и Жорди Альбой.

По информации Diario Sport, игрок готов продолжить карьеру в арабской стране, потому что хочет играть, но объективно оценивает своё состояние. Аргентинец также желает, чтобы в Саудовской Аравии его окружали «свои» люди, поэтому Бускетс и Альба дали согласие на переезд. За сезон в Саудовской Аравии они заработают в три раза больше, чем за год в «Барселоне».

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижским клубом истекает 30 июня 2023 года.

Напомним, что Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта.