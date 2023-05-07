The Times: ПСЖ сделал Месси предложение о продлении контракта

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил предложение от французского клуба продлить контракт.

Как сообщает The Times, контракт предложен на лучших условиях, которые могут быть доступны Месси в ПСЖ. Аргентинский футболист пока что не определился со своим будущим, поэтому попросил у руководства клуба время, чтобы обдумать варианты.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что ПСЖ сделал Месси выгодное предложение.