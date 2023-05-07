Foot Mercato: ПСЖ сделал выгодное предложение Месси

Руководство «Пари Сен-Жермен» делает всё, чтобы сохранить в команде нападающего Лионеля Месси.

По информации Foot Mercato, клуб планирует продлить контракт с игроком. ПСЖ уже сделал Месси финансово выгодное предложение.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Месси был отстранён от команды за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

Ранее сообщалось, что Месси публично принёс извинения игрокам и сотрудникам ПСЖ.