Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Президент «Урала»: лучше играть, чем тренироваться, но мы к этому не привыкли

Короткая ссылка
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о графике екатеринбургского клуба.
Президент «Урала»: лучше играть, чем тренироваться, но мы к этому не привыкли
  • РИА Новости

«Нужно привыкать играть в таком графике. А то у нас то недельный цикл, то отдыхаем две недели, то вот это. Лучше играть, чем тренироваться, хотя пока мы к этому не привыкли», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

7 мая «Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

«Пари НН» с 23 очками сохранил 14-е место в турнирной таблице. «Урал» (27) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Гончаренко объяснил, почему «Уралу» не удаётся победить в РПЛ два месяца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить