Президент «Урала»: лучше играть, чем тренироваться, но мы к этому не привыкли

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о графике екатеринбургского клуба.

«Нужно привыкать играть в таком графике. А то у нас то недельный цикл, то отдыхаем две недели, то вот это. Лучше играть, чем тренироваться, хотя пока мы к этому не привыкли», — цитирует Иванова «Матч ТВ».

7 мая «Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

«Пари НН» с 23 очками сохранил 14-е место в турнирной таблице. «Урал» (27) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Гончаренко объяснил, почему «Уралу» не удаётся победить в РПЛ два месяца.