Гончаренко объяснил, почему «Уралу» не удаётся победить в РПЛ два месяца

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил, почему его команде не удаётся победить в рамках чемпионата России по футболу два месяца.

«Мы находимся в том состоянии, что если бы мы были чуть свежее и эмоциональнее, то усилили бы давление в концовке игры. А так, видно, когда играем третий матч в неделю, нам приходится очень сложно.

За эти два месяца мы по два раза сыграли со «Спартаком», ЦСКА и «Ростовом». В паузах, когда мы можем более качественно подготовиться к чемпионату, у нас очень напряжённые матчи на Кубок. С этим надо научиться справляться», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

7 мая «Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

«Пари НН» с 23 очками сохранил 14-е место в турнирной таблице. «Урал» (27) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Гончаренко прокомментировал ничейный результат с «Пари НН».