Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Гончаренко объяснил, почему «Уралу» не удаётся победить в РПЛ два месяца

Короткая ссылка
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко объяснил, почему его команде не удаётся победить в рамках чемпионата России по футболу два месяца.
Гончаренко объяснил, почему «Уралу» не удаётся победить в РПЛ два месяца
  • РИА Новости

«Мы находимся в том состоянии, что если бы мы были чуть свежее и эмоциональнее, то усилили бы давление в концовке игры. А так, видно, когда играем третий матч в неделю, нам приходится очень сложно.

За эти два месяца мы по два раза сыграли со «Спартаком», ЦСКА и «Ростовом». В паузах, когда мы можем более качественно подготовиться к чемпионату, у нас очень напряжённые матчи на Кубок. С этим надо научиться справляться», — приводит слова Гончаренко «Матч ТВ».

7 мая «Урал» сыграл вничью с «Пари НН» (0:0).

«Пари НН» с 23 очками сохранил 14-е место в турнирной таблице. «Урал» (27) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее Гончаренко прокомментировал ничейный результат с «Пари НН».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить