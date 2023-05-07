Гончаренко: «Уралу» эмоционально тяжело играть три матча за неделю

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат екатеринбургского клуба в матче 26-го тура с «Пари НН».

«Сложно быть довольным результатом. Мы возвращаемся к тому, что нам сложно играть три матча за неделю. Это эмоционально и физически тяжело», — цитирует Виктора Гончаренко «Матч ТВ».

Игра на стадионе «Нижний Новгород» завершилась со счётом 0:0.

«Пари НН» с 23 очками сохранил 14-е место в турнирной таблице. «Урал» (27) располагается на 11-й позиции. Лидирует в чемпионате «Зенит» (61).

Ранее «Ростов» с сухим счётом уступил «Факелу» в матче РПЛ с двумя голами.